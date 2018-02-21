Хоккей, матч Россия - Норвегия завершился с разгромным счетом для скандинавов

Хоккей, матч Россия - Норвегия 21 февраля завершился с разгромным счетом для скандинавов.

В первом периоде счет открыл Григоренко. Второй гол забил Никита Гусев, третий – Вячеслав Войнов. Счет 3:0.

Во втором периоде 47-номер норвежской сборной по имени Бонсаксен «огорчил» Василия Кошечкина. На восьмой минуте Норвегия одну шайбу отыграла: счет 3:1. Россияне здорово разозлились и голы забили Калинин, а затем Нестеров организовал от того же 47-го номера «автогол». Счет 5:1.

Третий период подопечные Олега Знарка начали относительно спокойно, видимо получив установку доиграть при комфортном счете без каких-либо травм для себя. И все же нападающий Иван Телегин добивает норвежского вратаря шестой шайбой. Хоккей, матч Россия - Норвегия 21 февраля, окончательный счет 6:1. 23 февраля в полуфинале сборную из России ждет серьезный соперник - Чехия.