Интерпол обломал российские ожидания с Родченковым

Интерпол официально отказал России в объявлении в международный розыск представителя WADA Григория Родченкова, рассмотрев в деле политический подтекст."Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер", - сказал представитель агентства.Отмечается, что Родченков является одним из главных свидетелей в международном допинговом скандале, фигурантами которого являются российские спортсмены.По предварительным данным, этот человек должен в скором времени дать показания против высшего родящего звена РФ.