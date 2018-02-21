К выходным Украину накроют 20-градусные морозы

В ближайшие три дня и в выходные в Украине серьезно похолодает, местами столбики термометра опустятся до отметки в -20 градусов и даже на юге страны и в аннексированном Крыму будут морозы до -9–11 градусов.

Украинский Гидрометцентр сообщил, что уже в четверг, 22 февраля, в Украине начнет холодать. На большинстве территории страны без существенных осадков, лишь на севере и западе Украины ожидается небольшой снег.

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях опустится до -15° мороза; днем до -6° мороза. В то же время в центральных областях и ближе к югу — температура будет 4–9° мороза.

Фото: