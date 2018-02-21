Конец февраля будет аномально холодным в Нижегородской области

Об этом передает ЦУКС ГУ МЧС Российской Федерации по региону ссылаясь на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

С 23 по 28 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7-13°С ниже климатической нормы.

В области уже объявили метеопредупреждение.

Синоптики распространили экстренное предупреждение. По достоверным сведениям Кировского ЦГМС — отдела ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха будет на 7 и не менее градусов ниже климатической нормы (-7, -11 градусов).

Сообщается, что в связи с резким изменением погоды прогнозируется увеличение числа пожаров, связанных с повышенной нагрузкой на системы электроснабжения, а кроме этого неисправностью печного, газового либо электрооборудования.