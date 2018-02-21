Крушельницкий мог стать жертвой диверсии спецслужб

Тренер женской сборной по кёрлингу Сергей Беланов назвал мельдоний в пробе Крушельницкого чистой воды провокацией. Он выразил мнение, что подбросить мельдоний (или даже яд) мог кто угодно.[img=left]https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/df9aaae6e8e8c0e6d51712a53dd0436f3c807679f42d1b4c449d074e04ab2bab/inf/QRbyPrGPM2nKp3Uo9X0YxCwSiTPpezS3vgCHTVfclTNq4BfB8XTIKr5188dzUMUDGOWzWaHRCChZazyujQP0xQ%3D%3D?uid=14418922&filename=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4 %D0%B2 %D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B81.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&tknv=v2&size=1249x526[/img]

Мельдоний препарат, укрепляющий сердечную мышцу. Разовая доза мельдония ни на что не влияет. В кёрлинге нет таких физических нагрузок, при которых приём препарата был бы обоснован. Этого мнения придерживается и международная федерация кёрлинга. Зато мельдоний четко ассоциируется с Россией. Информация о случившемся прошла по всем информационным агентствам. И ни кому уже не интересно, что разовая доза приёма мельдония не имеет ни кого смысла. «Совершенно точно, произошла спланированная акция…. В него ткнули пальцем «Вот он будет».

Тренер считает, что Олимпийский комитет России в такой ситуации должен принять строгие меры по изолюции сборной на соревнованиях:

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Аналогичного мнения придерживается и Андрей Созин вице-президент российской Федерации кёрлинга, - отмечает портал Sport-express.ru. По его мнению, случившееся могло быть спланированной диверсией спецслужб. Есть вполне определенные силы, которым выгодна дискредитация России и нашего героя Олимпийских игр.

Российская федерация кёрлинга обратилась в Следственный комитет с просьбой начать следственные действия по громкому делу. Российская федерация кёрлинга по собственной инициативе уже приступила к самостоятельному расследованию случившегося.