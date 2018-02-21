Лавров посетил монумент Сынам Российской Федерации, погибшим на словенской земле

Планируется, что в рамках визита будет анонсировано заведение российско-словенского форума общественности. Этот монумент был открыт летом позапрошлого года в присутствии Президента Российской Федерации Путина. В среду дипломаты подписали меморандум о работе интернационального центра исследования трудностей 2-ой мировой войны, созданного в том же Мариборе — словенцы, как и мы, считают этот проект очень важным.

«Еще раз хотел бы поблагодарить господина министра, всю его команду, наших словенских друзей за гостеприимство и будем рассчитывать, что мы сможем ответить взаимностью», — обозначил Лавров.

— У столицы и Любляны стабильные и прогрессирующие отношения не только лишь в финансовой, однако и политической областях.

— Словения как член ЕС голосует совместно со всеми за продление ограничений, однако в личном общении ее сотрудники говорят, что эти ограничения себя изжили и санкционную политику пора сворачивать, — обозначил источник.

«Мы поддерживаем позицию Словении, которая заключается в том, что членство в этих структурах не обязательно требует предотвращения связей с остальными членами интернационального сообщества, как бы данного кому-то ни хотелось», — сообщил Лавров. В ответ альпийское государство отправляет в Российскую Федерацию бытовую технику и лекарственную продукцию (например, в Московской области работает словенская фармацевтическая фабрика). На что Сергей Лавров снова подчеркнул, что считает вредным ставить страны перед ложным выбором: либо вы с Западом, либо - с Россией. Недавно она поведала, что американские дипмиссии получили из Вашингтона инструкции — призывать здешние власти не участвовать в стратегических проектах с Россией. И Словения, и РФ придерживались и будут придерживаться такой уравновешенной, многовекторной политики по отношению к другим государствам. Карл Эрьявец слушал коллегу со сдержанной улыбкой. У нас есть свои обязательства как у членов ЕС и НАТО, и мы их выполняем.

Редакторы печатных СМИ из различных регионов нашей страны получили такую возможность благодаря общему проекту МИД РФ и Альянса управляющих региональных СМИ «АРС-Пресс», который называется «Рядом с министром». Как было на этот раз, Эрьявец объяснять не стал. За 2017 год товарооборот между нашими странами увеличился на 24,5%и составил не менее 1,23 млрд долларов. Руководитель МИД РФ встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич и главой МИД Ивицой Дачичем. В четверг московский гость продолжит переговоры с сербскими коллегами. Визит приурочен к 180-летию с момента установления дипломатических отношений между странами.