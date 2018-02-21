Ливия обратилась к России за военной помощью

Правительство национального согласия Ливии и командующий армией Халифа Хафтар обратились к РФ за военной поддержкой, но позиция Москвы сбалансированная. Об этом на международной конференции «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях» рассказал глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«Он (Халифа Хафтар — прим. ред.) всегда обращается к нам за военной помощью, он всегда обращается с вопросами вооружения, обучения в военных сферах», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Деньгов отметил, что за военной помощью обращалось и правительство национального согласия. «Недавно приезжал глава президентской гвардии, который тоже обращался с запросами в военно-технической сфере. Они все хотят от нас военной помощи. Но сегодня, благодаря МИД, позиции президента, у нас выработана позиция, равно приближенная ко всем», — сказал он.

В июле 2017 года глава правительства Ливии Фаез Саррадж заявил об ожидании, что российские власти будут содействовать снятию эмбарго на поставки вооружений Триполи для усиления борьбы с терроризмом.

Запрет на поставки оружия в Ливию был введён во время гражданской войны, вспыхнувшей в стране в 2011 году. Конфликт происходил между сторонами, подконтрольными многолетнему лидеру Муаммару Каддафи, и вооружёнными отрядами, поддерживаемыми США, Европой и другими международными организациями.

После свержения и убийства Каддафи в октябре 2011 года страна погрузилась в условия острого кризиса. В Ливии воцарилось двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной Ливии независимо от западной сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

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