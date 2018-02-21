Мадуро потребовал продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро разрешил выделить ресурсы на создание студенческих ферм для добычи криптовалюты на всей территории страны.

Он потребовал от государственной нефтегазовой компании PDVSA и нефтехимической компании Pequiven продавать часть их продукции за криптовалюту El Petro.

Он также сообщил, что одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в El Petro за все их услуги, включая покупку топлива. Криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.

Также Мадуро рассказал о первых успехах местной цифровой валюты. По его данным, объем предварительных продаж национальной криптовалюты El Petro достиг отметки в $735 млн.

El Petro основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.

Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых. Под эти цели властями южноамериканской страны выделено 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо.

Всего будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц этой цифровой валюты. Стоит одна единица столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти — порядка $60.

По мнению Мадуро, El Petro поможет республике нарастить «денежный суверенитет» и преодолеть «финансовую блокаду» со стороны США.

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