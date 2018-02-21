«Месяц до выборов президента РФ: расстановка сил»

Так называлось заседание круглого стола, которое в минувший понедельник, 19 февраля, прошло в Москве под эгидой комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), возглавляемого известным политологом Евгением Минченко.

В неформальной обстановке эксперты – политологи и политтехнологи обсудили шансы кандидатов в президенты РФ и текущую расстановку сил на внутрироссийской политической арене. Этим мероприятием Евгений Минченко открывает серию круглых столов, которые будут посвящены президентской кампании.

Евгений Минченко обратил внимание собравшихся на важную тенденцию – до России только сейчас докатились общемировые политические процессы. Портал Новый день цитирует слова политолога:

Также по поводу кандидатуры Владимира Путина Евгений Минченко высказался следующим образом: «Владимир Путин удерживает рейтинг в районе 70 %, фактически выступая в роли catch all кандидата, который одновременно присутствует в нескольких идеологических нишах и избегает радикальных позиций (за исключением консенсуса относительно «Крым наш»). «Приход к власти Грудинина обернулся бы полным экономическим коллапсом» Касаясь кандидатуры претендента от КПРФ Павла Грудинина (ему участники дискуссии уделили особое внимание), Игорь Бунин, президент Центра политических технологий, отметил, что, взяв удачный старт, Грудинин не смог до конца выдержать предвыборную гонку, не смог в полной мере раскрыться как оппонент-популист по отношению к Владимиру Путину. Как пишет обозреватель «БИЗНЕС Online» участники круглого стола отметили, что это не единственная ошибка кандидата от КПРФ. «БИЗНЕС Online» цитирует слова Евгения Минченко: В то же время, пишет «БИЗНЕС Online», приводя мнение Игоря Бунина, приход Павла Грудинина к власти обернулся бы «полным экономическим коллапсом».

Общей вывод участников круглого стола, касающийся Грудинина: кандидата от КПРФ «можно было прокачать», но этого не произошло.

Весь идеологический спектр

В рамках дискуссии на тему «Месяц до выборов президента РФ: расстановка сил» была рассмотрена и кандидатура Ксении Собчак, которая, как и Павел Грудинин, по мнению экспертов, не сумела правильно разыграть популистскую карту.

Вот мнение на этот счет Евгения Минченко:

«Ксения Собчак в ходе поездки в США заперла себя в нишу «американского кандидата», практически дословно воспроизводя риторику представителей Демократической партии США. Такое впечатление, что делается долговременная ставка на партнёрство со следующим президентом США, который, как надеется команда Собчак, будет «демократом». Однако за счёт гендерного и возрастного фактора Собчак может привлечь часть неполитизированных избирателей и обогнать ветерана российских выборов Григория Явлинского, традиционно претендующего на приз за самую унылую кампанию».

Коллеге вторит политолог Игорь Бунин, его мнение приводит портал «Политика сегодня»: «Собчак стала самым радикальным прозападным кандидатом. Собчак позиционирует себя как кандидат от Демократической партии США. Ее риторика, в части отношении к России та же, что и у Запада. Кто-то в команде Собчак планирует ее развитие в отношении представителя партии США, – считает он. – Все это не помогает набрать ей позитивный рейтинг».

В рамках круглого стола также обсуждались и другие кандидаты в президенты. Касательно Григория Явлинского , руководителя фракции «Яблоко», политолог Евгений Минченко иронично заметил следующее, его слова цитирует «БИЗНЕС Online»: «Интересная интрига – удастся ли Григорию Алексеевичу Явлинскому то, что обычно ему всегда удается, – получить на финише рейтинг хуже, чем у него был на старте. Обычно он эту задачу решает успешно, Но у него сейчас такой низкий рейтинг, что непонятно, можно ли еще хуже».

Оценил Евгений Минченко и шансы на победу в президентской гонке Владимира Жириновского : «Владимир Жириновский фактически работает на сохранение традиционного электората ЛДПР. Пока ярких находок, кроме заблаговременно начатой рекламной кампании, незаметно».

Интересно мнение политолога и по поводу избирательной кампании Бориса Титова, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ и сопредседателя общественной организации «Деловая Россия». Евгений Минченко полагает, что этот претендент, очевидно, не ставит перед собой электоральных задач, превратив избирательную кампанию в рекламный тур своей экономической программы и инструмент выяснения отношений с конкурентами в этой сфере - Кудриным и Шохиным.

Подводя итоги плодотворной дискуссии, руководитель комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко сделал вывод: в целом в кампании представлен весь идеологический спектр, однако острота борьбы ограничена высоким рейтингом действующего президента.