МИД РФ объяснил, зачем Запад нагнетает истерию и обвиняет Москву в кибератаках на Украину

Россия, новости политики сегодня – 21 февраля. В МИД РФ объяснили, зачем Запад нагнетает истерию и обвиняет Москву в кибератаках.

В МИД РФ объяснили выпады Запада по поводу российских кибератак на Украину. В МИД прокомментировали обвинения МИД Великобритании в осуществлении масштабных кибератак с целью подорвать информационную инфраструктуру Украины.

В ведомстве обвинения назвали началом новой главы информационной войны, ведь на этот раз под подозрение попали не «легендарные российские хакеры», а Правительство России.

В российском МИД пояснили, что, скорее всего, нагнетание истерии связано с необходимостью оправдать тотальный информационный контроль за своими гражданами в пределах России и Украины.

Говоря о конкретных обвинениях, приводится, в частности массовые кибератаки вирусом WannaCry и особенно – NotPetya. Напомним, ранее источником угрозы была признала Россия. Примечательно только то, что злополучный NotPetya свирепствовал в сетях Украины в июне 2017-го года, но обвинения посыпались только сейчас. «В июне 2017-го необходимость еще не назрела» - сообщили в МИД РФ.

В ответ на обвинения МИД РФ по-прежнему рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Великобританией по поводу мировой информационной безопасности. Ответа не последовало.