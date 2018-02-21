МИД РФ допускает ответ на санкции против граждан России из «списка Мюллера»

16 февраля Минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 г.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ответ подчеркнул, что Вашингтон так и не предоставил подтверждений вмешательства столицы в американские выборы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможный ответ столицы на введение Вашингтоном так называемого «списка Мюллера».

Москва сделает свои выводы исходя из ситуации, но сразу зеркально реагировать не станет. «Я ничего не исключаю», — объявил Рябков. Возможное введение санкций в отношении 13 граждан России из «списка Мюллера» будет воспринято как недружественный жест в сторону столицы, будут сделаны определенные выводы, объявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Рябков также добавил, что заявления США о возможности новых санкций из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы плохо сказываются на двусторонних отношениях.

Госдеп может рассмотреть возможное введение санкций в отношении 13 жителей Российской Федерации, которым до этого в США были предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Руководитель МИД Сергей Лавров назвал эти обвинения «трепотней».