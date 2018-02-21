Мобильную связь на Донбассе блокирует монополист из России

Глава МИДа Украины Павел Климкин заявил о том, что возобновить мобильную связь на оккупированных территориях невозможно из-за противодействия боевиков, которые играют на руку российскому монополисту.Такое громкое заявление министр сделал в ходе пресс-конференции, приуроченной к переговорам с представителем Королевства Дании.Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти сотовую связь, чтобы люди могли ей пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже в настоящий момент его карточки продаются в 5-7 раз больше, чем обычные услуги украинского оператора», — сказал министр.Также он добавил, что дистанционирование от Украины приведет оккупированную часть Донбассу к катастрофе.