Молебны вместо заседаний: Собчак желает наказать Полтавченко за «нецелевое» использование Исаакиевского храма

Пор мнению Собчак, во главе Северной столицы должен стоять другой директор.

По ее словам, возмущенные подобным «кощунством» ее сторонники планируют потребовать отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. «Осенью у Петербурга должен быть стандартный европейский губернатор», — сообщила Собчак.

«Я не понимаю, как самый европейский город нашей страны оказался в такой ситуации, что вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдаётся церкви».

Собчак выдвигает обвинения в адрес губернатора в замене социально-политической жизни религией и полагает, что «городу нужны молодые и энергичные силы». Осенью у Петербурга должен быть стандартный европейский губернатор. Поэтому теперешнее ее объявление о Полтавченко — очень плохой знак для губернатора Петербурга. «Хватит назначать друзей главами регионов», — прибавила Собчак. Он избран губернатором на прямых выборах в минувшем году.

В середине осени 2017 г. печатное издание извещало, что Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента в начале весны нынешнего 2018.