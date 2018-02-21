Москва запросила проведение совещания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты

Показать меню
Актуально
Путин подписал белорусско-российский протокол о миграционных отношениях - 02:21 Путин подписал белорусско-российский протокол о миграционных отношениях Немецкие СМИ рассказали о негативном эффекте речи Порошенко в Мюнхене - 02:32 Немецкие СМИ рассказали о негативном эффекте речи Порошенко в Мюнхене Японцам дадут возможность издалека посмотреть на Курильские острова - 02:32 Японцам дадут возможность издалека посмотреть на Курильские острова Эмма Уотсон пожертвовала ?1 миллион на борьбу с домогательствами - 02:44 Эмма Уотсон пожертвовала ?1 миллион на борьбу с домогательствами Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном - 02:44 Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном МИД РФ выразил протест из-за погромов российских учреждений в Киеве - 02:44 МИД РФ выразил протест из-за погромов российских учреждений в Киеве Курс биткоина преодолел $11 тыс. - 02:45 Курс биткоина преодолел $11 тыс. «Неординарная беседа»: зачем посол США встретился с главой российского Генштаба - 02:47 «Неординарная беседа»: зачем посол США встретился с главой российского Генштаба Путин одобрил протоколы с Белоруссией о пошлинах при экспорте нефтепродуктов - 02:53 Путин одобрил протоколы с Белоруссией о пошлинах при экспорте нефтепродуктов На тренировке в Сочи скончался российский олимпийский чемпион Сергей Литвинов - 02:53 На тренировке в Сочи скончался российский олимпийский чемпион Сергей Литвинов "Спортинг" на 99-й минуте вырвал победу в матче чемпионата Португалии с - 02:55 Ученые выяснили, когда суша покрылась первыми растениями - 03:16 Ученые выяснили, когда суша покрылась первыми растениями «Ёж 2018»: Эстония проведет крупнейшие за свою историю военные учения - 03:19 «Ёж 2018»: Эстония проведет крупнейшие за свою историю военные учения В Киеве назвали условия для появления миротворцев в Донбассе - 03:26 В Киеве назвали условия для появления миротворцев в Донбассе Хоккеисты "Бостон Брюинз" в овертайме обыграли "Калгари Флэймз" в матче НХЛ - 03:29 Хоккеисты Клуб НХЛ "Колорадо" вызвал российского защитника Андрея Миронова из фарм-клуба - 03:29 Клуб НХЛ Русофобия, абсурд и беззаконие в современной молдавской политике - 03:30 Русофобия, абсурд и беззаконие в современной молдавской политике
» » Москва запросила проведение совещания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты

Москва запросила проведение совещания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты


Добавлено: 21 фев 2018 в 23:35, Категория: Политика
Москва запросила проведение совещания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты

РФ предложила Совету Безопасности ООН провести 22 февраля экстренное совещание по ситуации в Восточной Гуте. Как информирует ТАСС, эту просьбу озвучил постоянный уполномоченный РФ при ООН Василий Небензя.

Во вторник вечером Антониу Гутерриш в письменном оповещении выразил обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Восточной Гуте, где, по поступающим известиям, за последние двое суток в итоге авиаударов и обстрелов погибли не менее 100 человек. 5 госпиталей либо медицинских пунктов подверглись авиаударам.

Ряд профессионалов заявляет, что США готовят новейшую информационную атаку на Российскую Федерацию и сирийское законное руководство и для этого будет использован анклав террористов в Восточной Гуте.

«Непонятно, на чем они основываются, каких-то определенных данных не приводится, и именно так мы расцениваем такие обвинения».

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций призвал к остановке военных действий в данном сирийском регионе для проведения гуманитарных операций. С одинаковыми призывами выступили сотрудники многих стран.



Материалы по теме:

Россия предложила провести экстренное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Восточной Гуте
Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России по поводу обстрела в Сирии
В Кремле отреагировали на обвинения США по Восточной Гуте
В ООН сообщили о гибели более сотни человек под Дамаском
Добавлено: 21 фев 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Жители Донбасса должны быть уничтожены, — откровения украинского «патрiота» (ВИДЕО)

Жители Донбасса должны быть уничтожены, — откровения украинского «патрiота» (ВИДЕО)

Президент FIFA: Россия на 99 процентов готова к ЧМ-2018

Президент FIFA: Россия на 99 процентов готова к ЧМ-2018

Владимир Путин поздравил жительницу Элисты с девяностолетием

Владимир Путин поздравил жительницу Элисты с девяностолетием

СМИ: Население Украины сократится вдвое

СМИ: Население Украины сократится вдвое

Загрузка...



Лента новостей
«На предмет двух сисек» — перед допросом Порошенко полиция раздевала женщин (ВИДЕО) - 01:27 «На предмет двух сисек» — перед допросом Порошенко полиция раздевала женщин (ВИДЕО)В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса - 01:21 В ЕС согласовали продление санкций против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ - 01:14 "Шахтер" обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 01:14 Кабмин расширил перечень дефицитных профессий - 01:07 Кабмин расширил перечень дефицитных профессийЕС: Нападение на Россотрудничество в Киеве неприемлемо - 01:00 ЕС: Нападение на Россотрудничество в Киеве неприемлемоОКР выплатил МОК 15 миллионов долларов - 01:00 ОКР выплатил МОК 15 миллионов долларовПятнадцать человек погибли в Йемене в результате авиаудара Аравийской коалиции - 01:00 Пятнадцать человек погибли в Йемене в результате авиаудара Аравийской коалицииВ Донецке замечено активное передвижение тяжелых грузовиков. «КамАЗов стало больше» - 00:56 В Донецке замечено активное передвижение тяжелых грузовиков. «КамАЗов стало больше»Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода - 00:54 Евросоюз продлил санкции против России еще на полгодаВ главной базе Северного флота прошла генеральная репетиция торжеств, посвящённых 100-летию - 00:53 В главной базе Северного флота прошла генеральная репетиция торжеств, посвящённых 100-летию образования Красной АрмииАвтономные пусковые установки «Ярс» сменили полевые позиции в трех соединениях РВСН - 00:52 Автономные пусковые установки «Ярс» сменили полевые позиции в трех соединениях РВСНВ Военной академии РХБЗ состоялся День открытых дверей - 00:52 В Военной академии РХБЗ состоялся День открытых дверейВ Казани определили лучших математиков среди ВУЗов Сухопутных войск - 00:52 В Казани определили лучших математиков среди ВУЗов Сухопутных войск
Последние новости
Ученые назвали алкоголь основной причиной слабоумия - 02:14 Ученые назвали алкоголь основной причиной слабоумия Госдолг Украины как снежный ком. Эксперты говорят о дефолте (ВИДЕО) - 02:08 Госдолг Украины как снежный ком. Эксперты говорят о дефолте (ВИДЕО) Масалитин: ЦСКА плохо играл с "Црвеной Звездой" и в обороне, и в атаке - 01:57 Масалитин: ЦСКА плохо играл с Госдеп: Украина демонстрирует приверженность минским договоренностям - 01:55 Госдеп: Украина демонстрирует приверженность минским договоренностям В Госдепе пока не комментируют закон о Донбассе - 01:55 В Госдепе пока не комментируют закон о Донбассе Во Флориде полиция задержала школьника из-за похожего на пистолет чехла для телефона - 01:55 Во Флориде полиция задержала школьника из-за похожего на пистолет чехла для телефона Саакашвили пообещал "скоро" вернуться на Украину - 01:53 Саакашвили пообещал В преддверии празднования Дня защитника Отечества Минобороны России на официальном сайте - 01:49 В преддверии празднования Дня защитника Отечества Минобороны России на официальном сайте опубликовало исторические документы, посвященные значимым событиям столетней истории отечественных вооруженных сил В США объяснили цель предоставления Украине вооружения - 01:42 В США объяснили цель предоставления Украине вооружения На ВДНХ дадут салют в честь защитников Отечества - 01:40 На ВДНХ дадут салют в честь защитников Отечества Мугуруса вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае - 01:37 Мугуруса вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае Лавров прокомментировал идею создания Великой Албании - 01:28 Лавров прокомментировал идею создания Великой Албании В Госдуме предложили уменьшить громкость рекламы в интернете - 01:28 В Госдуме предложили уменьшить громкость рекламы в интернете
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"