РФ предложила Совету Безопасности ООН провести 22 февраля экстренное совещание по ситуации в Восточной Гуте. Как информирует ТАСС, эту просьбу озвучил постоянный уполномоченный РФ при ООН Василий Небензя.

Во вторник вечером Антониу Гутерриш в письменном оповещении выразил обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Восточной Гуте, где, по поступающим известиям, за последние двое суток в итоге авиаударов и обстрелов погибли не менее 100 человек. 5 госпиталей либо медицинских пунктов подверглись авиаударам.

Ряд профессионалов заявляет, что США готовят новейшую информационную атаку на Российскую Федерацию и сирийское законное руководство и для этого будет использован анклав террористов в Восточной Гуте.

«Непонятно, на чем они основываются, каких-то определенных данных не приводится, и именно так мы расцениваем такие обвинения».

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций призвал к остановке военных действий в данном сирийском регионе для проведения гуманитарных операций. С одинаковыми призывами выступили сотрудники многих стран.