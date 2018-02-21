Нардеп Добкин создал партию «Христианские социалисты»

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что неделю назад зарегистрировал свою партию.

Так, он отметил, что политическая сила была зарегистрирована 15 февраля. Добкин сообщил: «Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется „Христианские социалисты“. Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Такой себе лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми».

При этом все подробности политик пообещал рассказать на будущей презентации.

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