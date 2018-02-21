НАТО не видит угрозы странам-членам альянса со стороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический военный блок не видит со стороны России какой-либо угрозы в адрес кого-нибудь из входящих в него стран.

Слова Столтенберга приводит издание Foreign Policy. В частности, в ответ на вопрос журналиста генсеку НАТО о том, какими будут действия альянса в том случае, если Россия решить повторить в странах Балтии то, «что она уже сделала на Украине», он заявил:

«Мы не видим какой-либо угрозы со стороны России в отношении кого-либо из члена НАТО».

При этом Столтенберг отметил, что, конечно, если произойдет «что-то подобное случившемуся на Украине и в Крыму», то ответные меры со стороны альянса будут иметь место.