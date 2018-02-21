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Обыкновенное безумие: Исключительное право США вмешиваться в чужие дела


Добавлено: 21 фев 2018 в 13:21, Категория: Политика
Обыкновенное безумие: Исключительное право США вмешиваться в чужие дела

США имеют право вмешиваться в выборы в других странах, потому что они борются за демократию, а Россия не имеет такого права, потому что она несет зло. Воюющая с Трампом американская пресса и политики заявляют об этом чуть ли не с гордостью, не замечая всей абсурдности происходящего. С какой же целью?

Россия вмешивалась в американские выборы, хотя кандидат, которому она помогала, не знал об этом, а ее вмешательство не повлияло на исход голосования. К таким выводам пришел американский спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявивший обвинение трем компаниям и 13 гражданам России. Об этом стало известно в пятницу, когда на сайте министерства юстиции США был опубликован обвинительный акт против российских граждан во главе с находящимся под американскими санкциями Евгением Пригожиным. Большинство из обвиняемых, по мнению американцев, работают на принадлежащее ему «Агентство интернет-исследований».

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, часть из них – в заговоре с целью совершения мошенничества и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах: «Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Круз и Марко Рубио, поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа».

Согласно акту, обвиняемые занимались организацией и координацией протестов в США с июня 2016 года, притворялись американскими активистами, создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались протесты: «Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке».

Не будем разбирать этот обвинительный акт. Для простоты картины допустим даже, что подозрения Мюллера верны и люди Пригожина делали то, в чем их обвиняют. Но все равно возникает простой вопрос – могло ли питерское агентство интернет-троллей повлиять на выборы в США?

С копеечными затратами на рекламу в соцсетях, несколькими митингами и странно выбранными для агитации штатами (например, теми, в которых Трамп и так имел большое преимущество)? Нет – и к такому выводу приходит и прокурор Мюллер. Но это уже не принципиально, говорят противники Трампа – главное, найдены доказательства самого факта вмешательства России в выборы. А раз так, нарушена девственность американской избирательной системы и выборы нелегитимны.

Абсурд? Да, но далеко не вершина абсурда – есть и еще более «выдающиеся» умозаключения на тему «русского вмешательства». Например, такое:

«русское вмешательство принципиально отличается от американского. То, что можно американцам, нельзя русским. Об этом прямым текстом говорится в статье New York Times: потому что русские несут зло, а американцы – добро».

Причем говорят об этом как ветераны спецслужб, так и эксперты без тени улыбки:

«Американские ветераны продвижения демократии считают отвратительными намеки Путина на то, что их работа сопоставима с тем, в чем российское правительство обвиняют в США сегодня. «Это все равно что сравнивать человека, приносящего спасительное лекарство, с тем, кто приносит смертельный яд», – сказал президент Национального демократического института Кеннет Уоллак...

Стивен Холл, проработавший в ЦРУ 30 лет и ушедший на пенсию в 2015 году:

«Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила или совершили что-то невероятное, ответ – нет, вовсе нет». По его словам, США проводили подобные операции по влиянию на выборы. «И я надеюсь, мы продолжаем это делать».

Эксперт по разведке Лока Джонсон говорит о том, что российская операция 2016 года была лишь соответствующей киберэпохе версией стандартной американской практики:

«Мы занимались подобными вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, памфлеты, почтовую рассылку, баннеры – да все что угодно. Мы распространяли ложную информацию в иностранных газетах. Мы использовали то, что британцы называют «кавалерией короля Георга» – чемоданы с деньгами».

По словам Холла и Джонсона, российские и американские операции по вмешательству в выборы не были морально равноценными. «Это все равно что сказать, что копы и плохие ребята – одно и то же, потому что у них есть стволы. Важна мотивация», – сказал Стивен Холл».

Еще раз – это не юмористическая статья, а серьезный текст Скотта Шейна в New York Times под названием «Не только Россия вмешивается в выборы. Мы тоже это делаем». В нем, среди прочего, приводятся оценки научного сотрудника Университета Карнеги – Меллона Дова Левина. Он подсчитал, что с 1946 по 2000 год США провели 81 операцию по вмешательству в выборы, а Советский Союз или Россия – 36. Хотя данные по России неполные, заботливо отмечается в статье, но приводятся примеры вмешательства США:

«Сумки с наличными доставляли в римский отель для нужных итальянских кандидатов. Скандальные истории сливали иностранным газетам, чтобы повлиять на выборы в Никарагуа. Печатались миллионы памфлетов, плакатов и наклеек, чтобы нанести поражение действующему руководителю Сербии. Длинная рука Владимира Путина? Нет, это лишь несколько примеров из долгой истории американского вмешательства в выборы за рубежом».

В статье упоминается и то, что «по меньшей мере однажды рука США смело дотянулась до выборов в России» – признается влияние Вашингтона на выборы 1996 года через выделение кредита МВФ и отправку политтехнологов. Более того, отмечается, что подобное вмешательство в последние годы все чаще идет не по линии ЦРУ, «со временем операции стали чаще проводиться в открытую Госдепартаментом». Говорится и о том, что

«В последние десятилетия американское присутствие во внешней политике наиболее заметно в таких финансируемых налогоплательщиками группах, как Национальный фонд демократии, Национальный демократический институт и Международный республиканский институт. Они не оказывают поддержку кандидатам, но обучают основным навыкам ведения кампании, создают демократические институты и тренируют наблюдателей на выборах».

Это же тоже вмешательство? Ну что вы – «большинство американцев считают такие усилия безобидными и на самом деле благотворительными». Вот только беда, «Путин рассматривает их как враждебные», говорится при упоминании о грантах для Навального от Национального фонда демократии.

В тексте New York Times восхитительней всего то, с какой убежденностью рассказывается о том, что то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И ведь эта «святая простота» направлена не на внешний мир, а на внутреннее потребление. Ее цель – убедить американцев в том, что «мы не такие, как русские, мы хорошие, потому что мы несем свет и свободу».

С 1970-х годов, когда началось серьезное расследование действий ЦРУ, американцы знают, как разнообразны варианты вмешательства их собственной страны в чужие дела. Не всегда – хотя и чаще всего – оно принимало форму политических убийств, военных переворотов или прямых интервенций. Порой американские спецслужбы действовали и более элегантно – подкупом, незаконным финансированием, шантажом, дезинформацией и «черным пиаром». Примеров такого вмешательства – десятки и сотни.

Чтобы препятствовать приходу к власти в послевоенной Италии коммунистов, американцы банально финансировали противников итальянской компартии. «У нас были мешки с деньгами, которые мы передавали определенным политикам, чтобы оплатить их расходы», как признавался спустя десятилетия один из офицеров ЦРУ.

А в Никарагуа США десять лет финансировали и снабжали оружием антиправительственных повстанцев – а после заключения мира помогли им тем, что вбросили компромат о якобы тотальной коррупции в правительстве Даниэля Ортеги. И тот проиграл выборы. А спустя десять лет Штаты финансировали кампанию против Слободана Милошевича – и все это теперь признается без зазрения совести.

Потому что «нам можно»? Конечно – но зачем так нагло напоминать об этом в привязке к «русскому следу»? А чтобы американцы могли наглядней представить себе масштаб «русских злодеяний». Смотрите, что мы творили и творим в мире – так вот, русские делают то же самое, только еще хуже. К тому же «мы несем свободу, а они – тиранию», не надо сравнивать хирурга и бандита, хотя у обоих в руке нож.

Вот такая пропаганда для своих – простая, грубая, плакатная. Но, как показала сама история с избранием Трампа, уже далеко не столь действенная, как раньше.

«Если это было целью России – создать раскол, разногласия и хаос в США, то тогда, со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и ненавистью между партиями, они преуспели выше своих самых смелых ожиданий. Они там надрываются со смеху в Москве. Поумней, Америка!» – так отреагировал Трамп на публикацию обвинительного акта Мюллера.

Тут президент США не прав – в России не смеются, а просто сочувствуют тому безумию, в которое вгоняют Америку те, кто возомнил себя Юпитером.

https://vz.ru/politics/2018/2/21/909255.html



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Добавлено: 21 фев 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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