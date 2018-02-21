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Обзор новостей о выборах президента России 2018


Добавлено: 21 фев 2018 в 13:32, Категория: Политика
Обзор новостей о выборах президента России 2018

18 марта в Российской Федерации пройдут выборы президента. Избирательная кампания начала свое шествие по стране 18 декабря 2017 года.
 
В четверг 15 февраля В. В. Путин, держа речь на коллегии Генпрокуратуры, настоятельно потребовал от главного надзорного ведомства проконтролировать проведение президентских выборов и обеспечить свободное волеизъявление людей во исполнение их неотъемлемого конституционного права.
 
«Честные выборы – основа легитимности власти, залог доверия граждан», - сказал действующий президент.
 
Жалобы в Верховный суд
 
14 февраля СМИ узнали, что Ксения Собчак, кандидат в Президенты РФ, обратилась в Верховный суд с жалобой и требованием аннулировать регистрацию В. В. Путина кандидатом в президенты. Она аргументировала свое заявление тем, что этот кандидат два срока подряд находился во главе государства.
 
Интерфакс обратился за разъяснениями к заместителю председателя ЦИК Николаю Булаеву, который пояснил, что этот вопрос был тщательно изучен, никаких препятствий для регистрации В.В. Путина кандидатом в президенты, не существует.
 
Вслед за жалобой г-жи Собчак в Верховный суд поступило аналогичное заявление от административного истца Федорова С.Г., сообщает Интерфакс. Информации о дате рассмотрения жалобы пока нет.
 
Константин Костин, руководитель Фонда гражданского общества, объяснил поведение Ксении Собчак, как попытку обратить на себя внимание прессы, создать повод поговорить о себе.
 
В ЦИК не признали доводы Собчак сколько-нибудь состоятельными.
 
Затраты кандидатов на избирательную кампанию
 
По данным ЦИК России С. Бабурин истратил почти все деньги, поступившие в его избирательный фонд. А это сумма 6,64 миллиона рублей из 6,69. То есть 99% фонда израсходовано на обеспечение финансовых вопросов при сборе подписей. Также были оплачены другие цели, связанные с этой процедурой.
 
Кандидат от КПРФ П. Грудинин, имея избирательный фонд в 121 миллион рублей, на 13 февраля потратил уже 111 миллионов. По данным Центризбиркома деньги израсходованы кандидатом на изготовление агитационных материалов – печатных и других. Также профинансированы публичные события, предвыборная реклама и агитация через СМИ, другие работы.
 
Самое значимое вложение в фонд кандидата Грудинина сделал «Усольский свинокомплекс» - сельскохозяйственное предприятие. Сумма внесена 10 миллионов рублей.
 
Владимир Жириновский, кандидат от ЛДПР, большую часть своих средств для избирательной компании получил в качестве пожертвований от юридических лиц. Из 389 миллионов 179 поступило от крупных предприятий – «Оверсиз», «Мегаполис», «Грайс Груп». Они внесли по 28 миллионов рублей.
 
В. Жириновский уже использовал примерно 147 миллионов на изготовление и применение агитационных материалов.
 
Владимир Путин сформировал свой избирательный фонд на сумму 407 миллионов, из которых 83 (20%) уже потрачено. Основная сумма ушла на изготовление агитационных средств.
 
Расходы Г. Явлинского, кандидата от «Яблока», составили на 13 число 32,2 миллиона рублей из 35 поступивших в фонд.
 
Избирком предоставил данные о тратах кандидатов на 13 февраля на свои избирательные кампании. К этому дню на счета претендентов на высший пост государства поступило 1,167 миллиарда рублей. На вторник всеми было истрачено 512 миллионов рублей.
 
29,5 миллионов вернули жертвователям или передали в бюджет.
 
Выборы российского президента за границей
 
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на пресс-конференции 15 февраля сообщила о порядке проведения выборов в зарубежных странах и о количестве граждан, уже зарегистрированных в качестве избирателей. Мария Захарова привела следующие цифры:
 
- ФРГ – 147 000 человек;
- Молдавия – 189 000;
- Израиль – 146 000;
- Эстония – 114 000;
- США – 104 000;
- Абхазия – 89 000;
- Украина - 74 000;
- Казахстан – 73 000;
- Белоруссия – 67 000;
- Латвия – 63 000.
 
Это страны с наибольшим количеством российских избирателей, куда будут направлены в помощь дополнительно сотрудники МИД.
 
С учетом того, что 18 марта в мусульманских странах является выходным днем, голосование пройдет в ближайший выходной для этих стран – 16 марта, пятницу.
 
Некоторые категории граждан не смогут проголосовать в день выборов. Для них будут устроены избирательные пункты на выезде.
 
Захарова разъяснила порядок проведения выборов в тех странах, где условия голосования усложнились. В Эстонии и Латвии руководство стран не разрешило увеличить количество избирательных участков. В МИД принято решение проводить голосование в тех же помещениях, но два дня подряд – 17 и 18 марта.
 
В консульском округе Сан-Франциско организуют досрочные выездные голосования в связи с закрытием там российского генконсульства.
 
Подводя итог, Мария Захарова рассказала, что в 145 странах мира уже завершено формирование 378 избирательных участков.
 
СтудФонд в помощь инвалидам
 
Анна Лапенко, руководитель СтудФонда, сообщила, что сотрудники организации планируют направить активистов 18 марта на избирательные участки для непосредственной помощи инвалидам. Она призвала все организации присоединиться к движению, принять участие в акции помощи людям с ограниченными возможностями.
 
Она считает, что волонтерские организации в Год добровольца просто обязаны принимать участие в подобных акциях, оказывать помощь маломобильным гражданам для реализации их права голосования на выборах.
 
На конец января по данным Центризбиркома в России было зарегистрировано 95 000 избирательных участков, созданных для организации работы на выборах президента России 2018. На сайте ЦИК запущена интерактивная карта с расположением избирательных участков РФ. Сервис называется «ТИК и УИК на карте России». Теперь каждый гражданин легко найдет свой участок, в котором он может проголосовать.
 
«Молодая гвардия» проверила избирательные участки
 
Молодежь из «Молодой гвардии Единой России» проверила избирательные участки на возможность обслуживания инвалидов. Более 2/3 пунктов были проверены, из которых 70% оказались пригодными для этой цели. Рассказал об этом корреспонденту ТАСС Денис Давыдов, руководитель МГЕР.
 
С участием СтудФонда активисты МГЕР с 27 декабря 2017 года по 25 января 2018 года проинспектировали более 39 000 избирательных участков. «Из них порядка 70% позволяют людям с ограниченными возможностями попасть к месту голосования», - заявил Денис Давыдов.
 
Подробный доклад о положении дел передан молодогвардейцами в ЦИК. В нем говорится о наличии пандусов на ИУ и парковочных мест рядом с ними. Уточнено, где именно находятся участки, на каком этаже.
 
Рейтинг кандидатов
 



Первое место в рейтинге кандидатов уверенно занимает Владимир Путин – 71,5%.




Второе место, едва превышая 7%, за Павлом Грудининым, выдвиженцем КПРФ.




За Владимира Жириновского готовы проголосовать на данный момент лишь 5,5% опрошенных.




Ксения Собчак – 1%.




Григорий Явлинский – 0,8%.




Сергей Бабурин – 0,5%.




Борис Титов – 0,2%.




Максим Сурайкин – 0,1%.



 
Опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 11 февраля методом случайной выборки мобильных и стационарных телефонных номеров среди граждан старше 18 лет.













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Добавлено: 21 фев 2018 в 13:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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