Обзор новостей о выборах президента России 2018

18 марта в Российской Федерации пройдут выборы президента. Избирательная кампания начала свое шествие по стране 18 декабря 2017 года.В четверг 15 февраля В. В. Путин, держа речь на коллегии Генпрокуратуры, настоятельно потребовал от главного надзорного ведомства проконтролировать проведение президентских выборов и обеспечить свободное волеизъявление людей во исполнение их неотъемлемого конституционного права.«Честные выборы – основа легитимности власти, залог доверия граждан», - сказал действующий президент.Жалобы в Верховный суд14 февраля СМИ узнали, что Ксения Собчак, кандидат в Президенты РФ, обратилась в Верховный суд с жалобой и требованием аннулировать регистрацию В. В. Путина кандидатом в президенты. Она аргументировала свое заявление тем, что этот кандидат два срока подряд находился во главе государства.Интерфакс обратился за разъяснениями к заместителю председателя ЦИК Николаю Булаеву, который пояснил, что этот вопрос был тщательно изучен, никаких препятствий для регистрации В.В. Путина кандидатом в президенты, не существует.Вслед за жалобой г-жи Собчак в Верховный суд поступило аналогичное заявление от административного истца Федорова С.Г., сообщает Интерфакс. Информации о дате рассмотрения жалобы пока нет.Константин Костин, руководитель Фонда гражданского общества, объяснил поведение Ксении Собчак, как попытку обратить на себя внимание прессы, создать повод поговорить о себе.В ЦИК не признали доводы Собчак сколько-нибудь состоятельными.Затраты кандидатов на избирательную кампаниюПо данным ЦИК России С. Бабурин истратил почти все деньги, поступившие в его избирательный фонд. А это сумма 6,64 миллиона рублей из 6,69. То есть 99% фонда израсходовано на обеспечение финансовых вопросов при сборе подписей. Также были оплачены другие цели, связанные с этой процедурой.Кандидат от КПРФ П. Грудинин, имея избирательный фонд в 121 миллион рублей, на 13 февраля потратил уже 111 миллионов. По данным Центризбиркома деньги израсходованы кандидатом на изготовление агитационных материалов – печатных и других. Также профинансированы публичные события, предвыборная реклама и агитация через СМИ, другие работы.Самое значимое вложение в фонд кандидата Грудинина сделал «Усольский свинокомплекс» - сельскохозяйственное предприятие. Сумма внесена 10 миллионов рублей.Владимир Жириновский, кандидат от ЛДПР, большую часть своих средств для избирательной компании получил в качестве пожертвований от юридических лиц. Из 389 миллионов 179 поступило от крупных предприятий – «Оверсиз», «Мегаполис», «Грайс Груп». Они внесли по 28 миллионов рублей.В. Жириновский уже использовал примерно 147 миллионов на изготовление и применение агитационных материалов.Владимир Путин сформировал свой избирательный фонд на сумму 407 миллионов, из которых 83 (20%) уже потрачено. Основная сумма ушла на изготовление агитационных средств.Расходы Г. Явлинского, кандидата от «Яблока», составили на 13 число 32,2 миллиона рублей из 35 поступивших в фонд.Избирком предоставил данные о тратах кандидатов на 13 февраля на свои избирательные кампании. К этому дню на счета претендентов на высший пост государства поступило 1,167 миллиарда рублей. На вторник всеми было истрачено 512 миллионов рублей.29,5 миллионов вернули жертвователям или передали в бюджет.Выборы российского президента за границейМария Захарова, официальный представитель МИД России, на пресс-конференции 15 февраля сообщила о порядке проведения выборов в зарубежных странах и о количестве граждан, уже зарегистрированных в качестве избирателей. Мария Захарова привела следующие цифры:- ФРГ – 147 000 человек;- Молдавия – 189 000;- Израиль – 146 000;- Эстония – 114 000;- США – 104 000;- Абхазия – 89 000;- Украина - 74 000;- Казахстан – 73 000;- Белоруссия – 67 000;- Латвия – 63 000.Это страны с наибольшим количеством российских избирателей, куда будут направлены в помощь дополнительно сотрудники МИД.С учетом того, что 18 марта в мусульманских странах является выходным днем, голосование пройдет в ближайший выходной для этих стран – 16 марта, пятницу.Некоторые категории граждан не смогут проголосовать в день выборов. Для них будут устроены избирательные пункты на выезде.Захарова разъяснила порядок проведения выборов в тех странах, где условия голосования усложнились. В Эстонии и Латвии руководство стран не разрешило увеличить количество избирательных участков. В МИД принято решение проводить голосование в тех же помещениях, но два дня подряд – 17 и 18 марта.В консульском округе Сан-Франциско организуют досрочные выездные голосования в связи с закрытием там российского генконсульства.Подводя итог, Мария Захарова рассказала, что в 145 странах мира уже завершено формирование 378 избирательных участков.СтудФонд в помощь инвалидамАнна Лапенко, руководитель СтудФонда, сообщила, что сотрудники организации планируют направить активистов 18 марта на избирательные участки для непосредственной помощи инвалидам. Она призвала все организации присоединиться к движению, принять участие в акции помощи людям с ограниченными возможностями.Она считает, что волонтерские организации в Год добровольца просто обязаны принимать участие в подобных акциях, оказывать помощь маломобильным гражданам для реализации их права голосования на выборах.На конец января по данным Центризбиркома в России было зарегистрировано 95 000 избирательных участков, созданных для организации работы на выборах президента России 2018. На сайте ЦИК запущена интерактивная карта с расположением избирательных участков РФ. Сервис называется «ТИК и УИК на карте России». Теперь каждый гражданин легко найдет свой участок, в котором он может проголосовать.«Молодая гвардия» проверила избирательные участкиМолодежь из «Молодой гвардии Единой России» проверила избирательные участки на возможность обслуживания инвалидов. Более 2/3 пунктов были проверены, из которых 70% оказались пригодными для этой цели. Рассказал об этом корреспонденту ТАСС Денис Давыдов, руководитель МГЕР.С участием СтудФонда активисты МГЕР с 27 декабря 2017 года по 25 января 2018 года проинспектировали более 39 000 избирательных участков. «Из них порядка 70% позволяют людям с ограниченными возможностями попасть к месту голосования», - заявил Денис Давыдов.Подробный доклад о положении дел передан молодогвардейцами в ЦИК. В нем говорится о наличии пандусов на ИУ и парковочных мест рядом с ними. Уточнено, где именно находятся участки, на каком этаже.Рейтинг кандидатовПервое место в рейтинге кандидатов уверенно занимает Владимир Путин – 71,5%.Второе место, едва превышая 7%, за Павлом Грудининым, выдвиженцем КПРФ.За Владимира Жириновского готовы проголосовать на данный момент лишь 5,5% опрошенных.Ксения Собчак – 1%.Григорий Явлинский – 0,8%.Сергей Бабурин – 0,5%.Борис Титов – 0,2%.Максим Сурайкин – 0,1%.Опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 11 февраля методом случайной выборки мобильных и стационарных телефонных номеров среди граждан старше 18 лет.