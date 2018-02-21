Органы опеки станут реже проверять условия жизни недееспособных граждан

С 21 февраля вступило в силу постановление Правительства, изменившее правила проверки органами опеки условий жизни некоторых подопечных.

Документом установлено, что органы опеки должны реже проводить проверки того, в каких условиях живут совершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане при их помещении под надзор в медорганизацию или в организацию соцобслуживания. Теперь контроль должен производиться один раз в течение первого месяца после принятия решения о помещении подопечного под надзор, а затем — один раз в шесть месяцев.

Ранее полагалось проверять условия жизни указанных категорий лиц в организации под надзором раз в три месяца в течение первого года пребывания и лишь в последующие годы - раз в шесть месяцев.

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