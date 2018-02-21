Парламент Приангарья принял законодательный проект иркутского главы города о социальной стипендии малообеспеченным студентам

Закон начнет действовать через 10 дней с момента размещения. Областной парламент принял в заключительном чтении законодательный проект мэра города Дмитрия Бердникова. Инициатором законодательного проекта выступил мэр Иркутску Дмитрий Бердников.

Инициатива Дмитрия Бердникова предусматривала внесение в список беспристрастных событий, которые обуславливают низкий заработок получателя национальной социальной помощи, — получение образования по очной форме обучения. Было также получено согласие областных прокуратуры и минюста. Он считает, что для учащихся необходимо создавать удобные условия, чтобы они учились в Иркутске и оставались тут жить и работать.

Напомним, до этого такая поддержка существовала в Приангарье, но в связи с изменениями в законодательстве, с 1 января 2017 студенты из малообеспеченных семей лишились дополнительного поощрения. «Нужно, чтобы они ощущали поддержку власти», подчеркнул Дмитрий Бердников.

Сообщается также, что такие же меры поддержки малоимущих студентов действуют в нескольких субъектах РФ. Утвердив инициативу администрации Иркутска, областное руководство должно предусмотреть в бюджете дополнительно 29 млн руб. Размер стипендии варьировался от 2,5 тысячи до 8 тысячи руб. в месяц. Студенческие профсоюзы обратились тогда за помощью к главе города.