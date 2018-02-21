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Первая в Российской Федерации казачья рота Росгвардии укомплектована на Кубани


Добавлено: 21 фев 2018 в 12:42, Категория: Политика
Первая в Российской Федерации казачья рота Росгвардии укомплектована на Кубани

В Краснодарском крае сформирована первая казачья рота в составе подразделений Росгвардии, передаёт ТАСС ссылаясь на войскового атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду. В ее задачи входит, в частности, участие в охране социального порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; в борьбе с экстремизмом, в территориальной обороне РФ.

Данная рота будет своего рода экспериментом, и ежели опыт получится успешным, то в дальнейшем возможным будет и комплектование казаками из остальных подразделений.

Николай Долуда подчеркнул, что уже данной весной Кубанское казачье войско отберет собственных наилучших и продвинутых уполномченных для обучения в этом университете.

Он сказал, что все бойцы роты из одного населенного пункта Краснодарского края — такая была договоренность с управлением росгвардии.

По его словам, казаки сотрудничают с разнообразными ведомствами: МВД, МЧС и иными. В его рядах — более 50-ти тыс. человек (457 первичных казачьих обществ).



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Добавлено: 21 фев 2018 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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