Петра Порошенко допросят в суде

Сегодня, двадцать первого февраля, украинский президент Петр Порошенко должен дать судебные показания, выступив в качестве свидетеля по делу о госизмене, в которой подозревают бывшего лидера Украины Виктора Януковича.Пока что неизвестно, когда конкретно начнется судебное заседание, в ходе которого будет осуществляться допрос действующего президента Украины. Однако есть информация, согласно которой Оболонский районный суд Киева уже сейчас был обеспечен дополнительными мерами безопасности.По данным украинских СМИ, здание суда проверяют саперы, вооруженные миноискателями, а также силовики других специальностей.В рамках дела о государственной измене, о котором идет речь, уже были допрошены Юрий Сергеев (экс-постпред Украины при ООН), Арсений Яценюк (бывший премьер-министр Украины), Арсен Аваков (действующий начальник Министерства внутренних дел страны), Юлий Мамчур (полковник ВС Украины), Андрей Дещица (бывший исполняющий обязанности главы МИД, посол Украины в Польше), а также другие чиновники высокого ранга.Виктор Янукович, который проходит в деле в качестве обвиняемого, находится, тем временем, в Российской Федерации. Янукович принимает участие в заседания при помощи систем удаленной коммуникации.