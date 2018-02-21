Порошенко будет в шоке: на Западе опровергли вранье Киева про ДНР после визита делегации на Донбасс

Члены европейской делегации, которые прибыли с визитом в Донецке, заявили, что шокированы увиденным в Донбассе. Представители Запада призвали остановить преступления, совершающиеся в регионе, по указке властей Киева.

Напомним, в столицу ДНР 19 февраля прибыла делегация из Германии и Норвегии. Как отмечают делегаты, в Донецке они впервые и поражены увиденным.

«Теперь мы видим, что должны предотвратить действия Киева. Я многое узнал здесь, чего не мог узнать в Берлине», — поделился впечатлением руководитель проекта Народная дипломатия Германии Андреас Маурер.

Представители Германии и Норвегии вместе с Главой ДНР Александром Захарченко посетили район аэропорта. По словам гостей, в 2014 году Европе были представлены подобные кадры, но в течение последних двух лет в европейских газетах ни одного снимка больше не было.

«Люди здесь восстанавливают дома, крыши, делают окна. Это доказывает, что они смогут восстановить разрушенное, а мы постараемся им помочь и внести свой вклад. Дети не должны идти в школу под пулями», — рассказал один из представителей делегации.

В заключение европейские гости подчеркнули, что планируют тесно сотрудничать с властями ДНР в сфере бизнеса, культуры. А в ближайшем будущем в республику приедет еще несколько делегаций из Германии.

Андреас Маурер также заявил, что планирует отправить в Донецк западных журналистов, чтобы те доносили правду про войну до европейской аудитории.

Украинская пропаганда врет, когда называет ДНР «террористической организацией». Так заявил Хендрик Вебер, представитель общественной организации «Народная дипломатия» (Королевство Дания).

«Это уже настоящее государство с правительственной системой, инфраструктурой. Дороги отремонтированы, улицы убраны, больницы и школы функционируют», — признал Вебер.

По его словам, диалог с республиками является единственным вариантом окончить войну.

Как подчеркнул делегат, европейские правители должны прекратить поддерживать Киев, посмотреть правде в глаза.