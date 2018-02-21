Порошенко дистанционно допросят по делу Януковича

Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил допросить президента Украины Петра Порошенко 21 февраля в режиме видеоконференции из здания администрации президента Украины. Он проходит по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича как свидетель, пишет «Интерфакс».

Решение было принято после ходатайства прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко. На основании письма из администрации президента он заявил, что уважительной причиной неприбытия являются меры повышенной безопасности в рамках госохраны президента, которые осложнят работу суда.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк напомнил, что основанием для дистанционного допроса могут стать обстоятельства, препятствующие появлению в суде, в частности, нахождение суда и допрашиваемого лица в разных городах.

«Есть слово президента Украины о том, что он явится, решил дать показания суду», - возразил адвокат.

21 февраля в Оболонском суде будет также допрошен постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.