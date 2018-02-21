Порошенко и Меркель обсудили миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможное введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Стороны обсудили ход реализации Минских договоренностей и возможность восстановления работы Специального центра по контролю и координации.

«Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных», — сказано в сообщении.

Ранее Порошенко объяснил, почему АТО не завершилось за «считаные недели».

Фото: politeka.net