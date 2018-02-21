Порошенко рассказал, что лично видел в Крыму «зеленых человечков»

Президент Украины Петр Порошенко во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, детально сообщил о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года для урегулирования ситуации на полуострове.

Напомним, Порошенко дает свидетельские показания в режиме видеоконференции из администрации главы государства. Порошенко заявил, что захват административных зданий в Крыму в феврале 2014 года и другие незаконные действия осуществляли регулярные подразделения ВС РФ, и трактует эти действия как «агрессию и незаконную аннексию суверенной территории Украины».

Также, президент добавил: «Я лично видел военных в зеленой форме — это были военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации: как из состава Черноморского флота РФ, так и переброшенные с 20 февраля 2014 года через соответствующие аэропорты и порты Украины без дачи разрешения на это украинским государством».