Порошенко сообщил об обстреле его машины на госгранице в Изварино

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об обстреле его машины на госгранице в поселке Изварино Луганской области в 2014 году.

В ходе допроса на суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича глава государства отметил: «Я принял решение посетить Изварино, где моя машина, по сообщению моего помощника, была обстреляна… Тогда была непосредственная угроза моей жизни. И я благодарен людям, которые были недалеко от меня, и меня защитили».

По его словам, во время проведения встречи с местными жителями в Изварино были провокационные выступления людей, пересекающих границу со стороны РФ.