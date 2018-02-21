Порошенко заявил о срочной реорганизацию обороны на Донбассе

В ближайшее время будет перестроено управление обороной Украины на восточных рубежах страны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ее приведут в соответствии с положениями закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей.

Глава государства добавил, что реорганизация будет проведена в сверхсрочном темпе: «Сегодня утром было совещание с руководством Вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке — созданием оперативного штаба».

Также, Порошенко подчеркнул, что детали совещания он раскрывать не будет.