Постпред США при ООН ответила предложившему ей «заткнуться» представителю Палестины

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ответила на предложение официального представителя Палестины Саиба Ариката на переговорах с Израилем «заткнуться» и перестать обвинять его страну в неготовности к переговорам.

Палестинский переговорщик выступил с резкими высказываниями в адрес американского дипломата в начале февраля. «Никки Хейли нужно заткнуться и осознать, что проблема не в палестинском руководстве. Напротив, проблема — в израильской оккупации и политике, которую он (Израиль) продолжит проводить», — сказал Арикат в интервью новостному ресурсу Donia Al-Watan.

Выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, Хейли заявила, что будет продолжать «говорить суровую правду».

При этом в своей речи она неоднократно напрямую обращалась к президенту Палестины Махмуду Аббасу, который покинул зал заседания сразу после своего выступления, не пожелав слушать выступление ни израильского постпреда Данни Данона, ни самой Хейли.

«Мы приветствуем Вас здесь в качестве лидера палестинского народа, но я отклоняю совет, который мне недавно дал ваш главный переговорщик Саиб Арикат. Я не заткнусь. Вместо этого я буду в уважительном тоне говорить суровую правду», — цитирует ТАСС слова американского дипломата.

После этого Хейли предложила палестинским властям сделать выбор, от которого, по ее словам, будет зависеть перспектива мирного урегулирования конфликта с Израилем: первый пусть — «это абсолютистские требования, риторика ненависти и подстрекательство к насилию», второй — «путь переговоров и компромисса».

При этом она заявила о готовности Вашингтона к совместной работе с властями Палестины, в связи с чем призвала их забыть о принятом президентом США решении о признании Иерусалима столицей Израиля.

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