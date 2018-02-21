Прежний замдиректора из «Аэрофлота» возглавил Комитет по финансовой политике

В Петербурге назначен новый председатель комитета по финансовой политике. Об этом сказал секретарь руководителя Северной столицы Андрей Кибитов. До этого господин Филиппов занимал пост заместителя директора Департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».

Председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга назначен Иван Филиппов, который до этого занимал пост заместителя директора Департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».

До этого обязанности руководителя комитета исполнял Валерий Москаленко. 15 февраля 2017 г была отправлена в отставку по собственному желанию прошлый председатель комитета Елена Ульянова, проработавшая на этом посту около 2-х лет.