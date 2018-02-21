При приеме на военную службу в РФ введут профессиональный психологический отбор

Создателями инициативы выступила группа сенаторов и депутатов.

Госдума РФ приняла закон о введении профессионального психологического отбора при приеме на военную службу, военные университеты и училища. Законопроект, принятый в государственной думе, направлен на определение полезных навыков жителей для военной службы. Иные вердикты: «рекомендуется» (вторая категория), «рекомендуется условно» (третья категория) и «не рекомендуется» (четвертая категория). Такая процедура осуществляется в соответствии с управлением по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ.

Соответствующий закон был принят сегодня на пленарном совещании.

Целью психологического отбора будет определение профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

В частности, сообщается, что в документе на законодательном уровне закреплено комплексное проведение мероприятий, целью которых является профотбор при призыве жителей на воинскую службу.

Требования к профессиональной психологической пригодности будут устанавливаться министром обороны либо управляющим госоргана, где предусмотрена военная служба.