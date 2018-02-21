Прилепин о законе по реинтеграции Донбасса:"Много потерь, новые сироты»

Российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин заявил, что подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон «О реинтеграции Донбасса» «лоббировал американский истеблишмент».

Так, Прилепин добавил: «Мне их мотивация непонятна, но в любом случае если бы Донбасс мог повлиять на принятие этого закона, мы бы с удовольствием его лоббировали. Потому что чем больше они принимают законов об отторжении Донбасса, тем это выгоднее нам. Это какая-то игра Порошенко, в которой он демонстрирует свои волевые качества. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что, по сути, он нарушает «Минск».

Другой вопрос, будут ли они в связи с принятием закона активизировать боевые действия. Не для этого ли его принимали и лоббировали те люди в американском истеблишменте, которые борются с Трампом. Я думаю, за этим стоят именно те, кому выгодно расшатывать здесь обстановку и раскачивать позиции Трампа».

При этом Прилепин уточнил, что президенту США закон о реинтеграции не выгоден: «Мы Трампа нашим товарищем, конечно, не считаем, но ему этот закон не нужен, он ему не выгоден. Порошенко работает с частью американских элит, которые продолжают свою игру».

Кроме того, Прилепин добавил, что на линии соприкосновения ничего необычного не происходит: «Были сообщения, что за последний месяц развертывались у них полевые госпитали, на нескольких направлениях подведены тяжелая техника и танки. Конечно вероятность масштабного наступления мала, но по нескольким ключевым точкам устроить провокации они могут».

По его словам, на линии разграничения идут «рутинные и привычные боестолкновения» с потерями с обеих сторон.

Также, он уточнил: «Все прекрасно отдают себе отчет в том, что будет в процессе полноценного столкновения — много потерь, новые сироты».