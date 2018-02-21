«Проникнут ненавистью»: Госдума РФ отреагировала на закон о реинтеграции Донбасса

Госдума РФ подготовила заявление в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

При этом российские депутаты назвали его «проникнутым ненавистью» и «прямо направленным против России».

В проекте заявления нижней палаты Госдумы сказано: «Депутаты с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить».

В Госдуме РФ назвали украинский закон о реинтеграции Донбасса «прямо направленным против России» и желанием «обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек».

Кроме того, там подчеркнули, что, принимая такой закон, украинские власти «не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных Минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств».

При этом Госдума обратилась к международным организациям — ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Конгрессу США, Европарламенту и парламентам отдельных европейских государств, с просьбой осудить украинский закон.

Они отметили: «Депутаты считают, что со стороны РФ должна быть оказана дополнительная помощь страдающему населению Донбасса, приняты все необходимые, в том числе законодательные, меры по предоставлению убежища в Российской Федерации гражданам Украины, которые подвергаются угрозам и политическим преследованиям на Украине».