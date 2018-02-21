Разведывательный самолет США провел очередной мониторинг территории Российской Федерации

Стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил облет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Маршрут его полета проходил в воздушном пространстве над Нидерландами, Германией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Как передает Интерфакс, разведывательный полет продолжался пару часов. Это следует из данных авиационных ресурсов, которые отслеживают перемещение военной авиации.

Американский самолет-разведчик во вторник пролетел вдоль границ РФ.

Отмечается, что самолет на протяжении нескольких часов совершал облет территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а кроме этого над акваторией Балтийского моря вблизи русского побережья.

После вылета с авиабазы самолет дозаправлялся над Северным морем.