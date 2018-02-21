Россия поставила боевикам ОРДЛО новейшее вооружение

Россия продолжает нагло насыщать оккупированный Донбасс своим новейшим вооружением.

Координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что на территории ОРДЛО разведка засекла комплекс «Леер-3» (РБ-341В), предназначенный для подавления сигналов передатчиков мобильной связи. Его обнаружили в зоне ответственности 2-го армейского корпуса «ЛНР» оккупационных войск РФ.

Тымчук добавил: «Впервые данный комплекс был показан в начале октября 2015 года на выставке „День инноваций Южного военного округа“».