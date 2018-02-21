Российская тактика ведения войны: эксперт рассказал о деталях

Главный смысл действий России – это война при полном отсутствии ответственности. Но с подписанием закона о реинтеграции Донбасса юридический статус России в украинском праве изменился."Самый главный принцип путинской войны – "настамнет" и мы ни за что не отвечаем. У Кремля нет никакого желания отвечать за последствия своих действий. Вот почему аннексия Крыма приписывается мифическому стремлению населения полуострова" воссоединиться "с обтрепанной родной гаванью", – отметил журналист.Поэтому и оккупация Донбасса Россией – в Москве не оккупация, а "восстание донецких шахтеров", а попадание российских кадровиков в плен - это уволенные военные из ВС РФ или россияне, которые"заблудились на незнакомой местности".Поэтому ведение войны в формате "настамнет" – очень удобный для Кремля. Ведь никто не хочет оказаться на скамье международного трибунала.По словам политолога, это и является высшим проявлением трусости на уровне государства – "когда мы проигрываем, "настамнет".