Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты победили норвежскую команду со счетом 6:1. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Шайбы в составе россиян забросили: Михаил Григоренко (9-я минута), Никита Гусев (14-я), Вячеслав Войнов (20-я), Сергей Калинин (29-я), Никита Нестеров (34-я) и Иван Телегин (54-я). Единственный гол забил норвежский хоккеист Александер Бонсаксен (28-я).

Ранее российские хоккеисты вышли в четвертьфинал, проиграв словакам (2:3) и победив словенцев (8:2) и американцев (4:0). В полуфинале россияне встретятся с командой Чехии 23 февраля. Финал состоится 25 февраля.