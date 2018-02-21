РосСМИ озвучили число наемников ЧВК «Вагнера»

На сегодняшний день численность ЧВК «Вагнера» составляет 3600 наемников.

РосСМИ со ссылкой на источники в Минобороны России, ФСБ и самой ЧВК сообщает, что наемники «Вагнера» оказались в центре внимания мировых СМИ после их столкновения с авиацией США в Сирии под Дейр-эз-Зором, в ходе которого погибло от нескольких десятков до нескольких сотен российских боевиков.

Кроме того, «вагнеровцы» принимали участие в аннексии Крыма, в боевых действиях в Донбассе, а сейчас воюют в Сирии.

Известно, что главой ЧВК является Дмитрий Уткин, он же «Вагнер». По подсчетам СМИ, на содержание наемников тратится до 17,4 млрд рублей.