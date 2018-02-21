Руководитель ЦИК ожидает от Воронежской области «качественно иной» выборной кампании

До этого она заявляла, что комиссия планирует досконально рассмотреть ситуацию с удалением уполномченных движения «Голос» в процессе местных выборов в Воронежской области.

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова рассчитывает, что кампания по выборам президента в Воронежской области будет «качественно иной» в сравнении с кампанией по выборам в Государственную думу в 2016-ом.

Случившуюся в конце декабря 2017 году досрочную отставку Гордеева руководитель ЦИК немедленно связала с собственными претензиями.

— Я намерена с губернатором сейчас встретиться, — цитирует ТАСС Эллу Памфилову, — надо все наши претензии по предыдущим кампаниям снять.

Как напомнила председатель ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова, удалить наблюдающего с избирательного участка можно только по решению суда.

«Воронежская область у нас очень проблемная была, слава творцу, там новый председатель на текущий момент наводит порядок, мы готовы помогать», — отметила Элла Памфилова. Они проинформировали, что на избирательном участке присутствовал наблюдатель от «Единой России», который является чиновником здешней администрации. По ее словам, это является злоупотреблением служебными полномочиями.

Памфилова поручила принять меры, чтобы таковых фактов, «особенно со стороны „Единой России“, не было».