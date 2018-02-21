С начала суток из-за обстрелов боевиков погиб 1 боец ВСУ и 2 ранены

С начала нынешних суток боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, в результате вражеского огня погиб один боец, еще два ранены.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и БМП по позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм применялись вблизи Новоалександровки и Катериновки.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливались опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия сепаратисты провоцировали украинских защитников возле Зайцево.

На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.