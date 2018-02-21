Саакашвили: «Я вернусь домой в Украину уже совсем скоро»

Экс-главам Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину «совсем скоро».

Так, комментируя решение начальника Мостиского пограничного отряда запретить Саакашвили въезд в Украину на три года, он отметил: «Они думают, Саакашвили — двигатель народного протеста и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили — всего лишь один из миллионов таких недовольных».

Скандальный политик добавил:"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года…».