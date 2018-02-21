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Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года


Добавлено: 21 фев 2018 в 21:28, Категория: Украина
Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Такое решение принял начальник Мостиского пограничного отряда. Первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на запрос адвокатов Саакашвили, подчеркнул, что Администрация Госпогранслужбы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

В ведомстве отмечают, что 12 февраля была осуществлена «реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре», так как он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.



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Добавлено: 21 фев 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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