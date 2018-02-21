Сайт «МБХ Медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры

— Доступ к этому сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Ген. прокуратуры, — подчеркнули ТАСС в ведомстве.

Напомним, предшествующее СМИ Ходорковского «Открытая Россия» также было заблокировано по требованию Генпрокуратуры в ночь на 12 декабря. Об этом передает редакция издания ссылаясь на список цензурного ведомства.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло сообщила о том, что сайт внесен в список «без объявления войны». «А он пока не числится в списке нежелательных компаний Минюста». До того как для русских пользователей было создано «неблокируемое» зеркало https://grani-ru-org.appspot.com/, РКН внес в список запрещенных ресурсов больше 700 зеркал нашего сайта. В реестре Роскомнадзора говорилось, что было это сделано по требованию Ген. прокуратуры. Ходорковский назвал предпосылкой блокировки данного сайта сомнения властей РФ, что за совершенные действия придется нести персональную ответственность.

О блокировке сайта «Открытой России» стало известно 12 декабря.

Также в данной статье говорится, что блокировке подлежат «информационные материалы иностранной либо международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

В конце 2014-го года экс-глава ЮКОСа также признавал, что огорчен не только лишь принуждённой приостановкой работы сайта «Открытой России», однако и «возмутительной предпосылкой, приведшей к данной приостановке».

Право блокировки интернет-ресурсов «нежелательных» НПО предвидено поправками в «закон Лугового», принятыми осенью.

20 декабря Ходорковский объявил, что редакция «Открытой России» создала новый проект под названием «МБХ медиа». «Такое решение мы приняли, так как по новому „закону“ судебный спор про отмену блокировки сайта может идти практически год, а переходить к другим формам информационного противоборства я буду в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных „их“ законами», — цитировал «МБХ медиа» Ходорковского.