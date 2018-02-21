Штаб В. Путина поведал о его агитационных роликах

Темами предвыборных роликов нынешнего руководителя государства станут целостность и укрепление страны, движение Российской Федерации вперед, почтение традиций. Всего их, по утверждению Кондрашова, покажут около 300 телевизионных каналов. Основным слоганом В.Путина будет «Сильный президент — сильная Россия». По утверждению Кондрашова, активно включатся в агитационную кампанию также здешние каналы - в субъектах федерации их покажут около 300 вещателей. «Наш кандидат является самовыдвиженцем и не может пользоваться партийным временем», — разъяснил Кондрашев.

Альтернативных лозунгов основному — «Сильный президент — сильная Россия», по утверждению Кондрашева, не предвидено, однако вероятны «вариации», имеющие отношение к социальной политике, медицине и образованию.

До этого Путин отказался от бесплатного эфирного времени для проведения дебатов с иными претендентами в президенты.

Он разъяснил, что для роликов были выбраны эти темы ввиду того, что действующий президент РФ на протяжении всей своей работы всегда руководствовался такими задачами.

Понятно, что штаб В.Путина подготовил несколько различных роликов, основным девизом большинства из них будет: «Сильный президент — сильная Россия», сказал Кондрашов.

Видеоролики как В.Путина, так и Григория Явлинского, Ксении Собчак, Владимира Жириновского, Бориса Титова, Павла Грудинина и иных претендентов на пост Президента РФ с 19 февраля уже начали транслироваться в эфире федеральных и местных телевизионных каналов. Под словом «сильный» подразумевается подготовленность, опыт, уверенность в принятии решений, способность их воплотить на самом деле, патриотизм и личные качества.

Во время предшествующей президентской кампании — в 2012-ом - в поддержку Владимира Путина выступали Юрий Башмет, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Тимати, Надежда Бабкина и Армен Джигарханян, напоминает РБК. По новоиспеченной версии закона, принятой перед выборами в Государственную думу 2016 года, в агитации воспрещено использовать третьих лиц.