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СМИ узнали о вероятной замене командующего войсками РФ в Сирии


Добавлено: 21 фев 2018 в 11:01, Категория: Политика
СМИ узнали о вероятной замене командующего войсками РФ в Сирии

По утверждению собеседника агентства, в случае отъезда Суровикина в Сирию он по-прежнему будет главкомом ВКС, но на время его отсутствия обязанности будет выполнять заместитель.

Скорее всего, вновь возглавит группировку русских войск в Сирии сегодняшний главком Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин. В конце сентября о будущем назначении Суровикина сказали РИА Новости источники в Минобороны.

По утверждению собеседника, «такая возможность обсуждается».

По утверждению источника, в том случае, ежели Суровикин будет направлен в командировку, его обязанности на посту главкома ВКС будет временно исполнять один из заместителей, сообщает РИА Новости. Ранее он был на этом посту в июне-декабре минувшего года. В то же время его обязанности будет исполнять один из заместителей. На его место пришёл генерал-полковник Александр Журавлёв, который в данный момент продолжает возглавлять нашу группировку в арабской республике. В позапрошлом 2016 г Журавлев уже командовал российскими военнослужащими в Сирии, а потом его сменил на этом посту Суровикин. На данной должности он оставался до середины весны 2012-ого. По его словам, предполагается, что Суровикин, в случае возвращения в Сирию, сохранит за собой пост главкома Военно-космических сил.

Зимой президент РФ Владимир Путин в который раз объявил, что русская группировка войск в Сирии благополучно выполнила поставленные перед ней задачи, и существенная часть военнослужащих и техники будет возвращена в Россию. Целью русской операции Кремль называет помощь сирийскому президенту Башару Асаду в борьбе с террористами, в том числе с нелегальной в РФ организацией «Исламское государство».



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Добавлено: 21 фев 2018 в 11:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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