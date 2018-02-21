СМИ узнали о возможной покупке в МДТ предметов роскоши на 45 млн рублей

Похищенные в Малом Драматическом театре (МДТ) 45 миллионов рублей были потрачены на недвижимость, а также покупку автомобилей Maybach, Porsche и Lexus. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с расследованием дела источник.

«По версии следствия, часть работ фактически выполнена не была, а денежные средства в размере 45,5 млн рублей были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО "Стройсоюз СВ" и ООО "М-Проект"», — рассказал собеседник агентства. По его данным, часть денег могла быть потрачена на личное обогащение подозреваемых, приобретавших предметы роскоши, дорогие машины и недвижимость.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации провела повторный конкурс на подготовку рабочей документации общей стоимостью 38 млн рублей. Таким образом, одни и те же работы фактически были оплачены Минкультом дважды.

В соответствии с проектом строительства новой сцены театра к 2019 году в МДТ площадь семиэтажного здания должна была составить 23 тысяч квадратных метров, сцена-трансформер на 600 мест, камерная сцена на 75 мест и три репетиционных зала. Общая сумма контракта составляет более двух миллиардов рублей.