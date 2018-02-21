СМИ: Здание ГСУ СК по Московской области загорелось в центре Москвы

Возгорание и задымление произошло в административном здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, располагающемся в центре столицы.

Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Москвы сообщает агентство ТАСС.

«Пожар возник в административном здании по улице Рождественка, дом 27, строение 1», - говорится в сообщении источника.

Отмечается, что в результате пожара на первом этаже многоэтажного административного здания, наблюдается сильное задымление. Подробности о возгорании и о том, как проходит его тушение, в настоящее время уточняются.