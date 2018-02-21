Один из соратников покойного экс-главаря «ЛНР» Валерия Болотова Владлен Заруба заявил, что экс-главарь ОРЛО Игорь Плотницкий после переворота и бегства в Россия находится в СИЗО Петербурга более известным под неофициальным названием «Кресты».

Зарубин отметил, что там Плотницкий дает показания. Также, он предположил, что именно из-за показания Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Олега Мкртчана.

По словам Зарубы, в том числе через Мкртчана Россия выделяла деньги для «ЛНР».

Embedded video for Соратник покойного Болотова: «Плотницкий дает показания в питерсокм СИЗО»

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