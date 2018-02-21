Создатель мельдония раскрыл подробности употребления допинга Крушельницким

Ивар Калвиньш заявил, что для положительного результата допинг-пробы достаточно несколько кристаллов мельдония. Расследование в отношении российского призёра Александра Крушельницкого, заподозренного в приёме запрещённых веществ, продолжается.

Учёный сообщил:

«Достаточно мизерной доли милдроната, чтобы потом обнаружить его в крови или в моче»?

Причём специфического вкуса и запаха данное запрещённое вещесво не имеет. Слегка оно может напоминать глюкозу. Добавить несколько кристалликов в еду или напиток не составит труда.

«К тому же не обязательно подсыпать, достаточно было взять на палец кристаллик и провести пальцем по стакану, из которого Крушельницкий потом мог бы выпить воды. И всё. Положительная допинг-проба обеспечена»? — отметил Калвиньш.

20 февраля стало известно, что результат допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого положительный. Выявлено, что 1-2 таблетки употребил спортсмен за 10 дней до игр. Своей вины бронзовый призёр не признаёт.