СРОЧНО: В Москве загорелось здание Главного следственного управления СК по Московской области

В административном здании Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, которое располагается в Москве, произошло возгорание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар возник в административном здании по улице Рождественка, д. 27, стр. 1», — заявил собеседник.

По имеющейся информации, пожар зафиксирован на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление.

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